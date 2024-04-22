Общество 22 апреля 2024, 15:15 Психотерапевт Ефименко: токсичный учитель ставит плохие оценки не за знания, а за почерк и поведение

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Токсичные учителя отличаются деструктивным подходом к работе. Так, они ставят плохие оценки за поведение или почерк, а не за знания, сообщила методист и психотерапевт Софья Ефименко в беседе с Life.

По словам специалиста, также токсичные преподаватели имеют негативные установки о детях и необоснованно критикуют манеру их поведения. Кроме того, такие учителя часто находятся в нестабильном эмоциональном состоянии и срываются на учеников.

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Если администрация школы в таких случаях бездействует, родителям учеников стоит обратиться за помощью в инспекцию по контролю за образованием, отметила Ефименко.