28 февраля 2024, 15:05
Психотерапевт Ефименко посоветовала не нагружать детей большим количеством допзанятий
Разнообразные кружки способствуют развитию критического мышления и воображения у детей. Однако родителям не стоит нагружать ребенка большим количеством дополнительных занятий, сообщила психотерапевт Софья Ефименко в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, из-за этого дети вскоре теряют интерес даже к тем дисциплинам, которые раньше их увлекали. Предотвратить это помогут смягчение требований к ребенку и определение выходных дней от кружков.
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«Если ребенок медлительный, застенчивый и спокойный — ему будет достаточно одной секции. Если же ребенок активный, общительный и энергичный — можно выбрать два-три кружка», — отметила Ефименко.
Дети
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