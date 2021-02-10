Психотерапевт дал советы по борьбе с «синдромом пятницы»

Психотерапевт Лариса Бедова рассказала, как бороться с «синдромом пятницы». Об этом сообщил Life.ru.

Это явление, при котором человек начинает лениться в последний рабочий день, не может ничего делать, а потом также бесполезно проводит выходные. Бедова уточнила, что это люди с низким уровнем самоконтроля.

«Для них главная рекомендация — планировать свой график и свои выходные. Справедливости ради надо сказать, что большинство современных людей ловили себя на этом ощущении», — рассказала специалист.

Она добавила, что важно признать эту проблему, иначе с ней не получится бороться. К «синдрому пятниц», по ее словам, также относится прокрастинация.

«Люди иногда даже отказываются от заранее запланированных дел, это тоже относится к „синдрому пятницы“. В грубом варианте у нас это называется прокрастинация», — пояснила Бедова.

Если постоянно откладывать дела на потом, они накопятся до огромного количества, после чего желание заниматься ими пропадет еще сильнее, заключила психотерапевт.

«Нужно дозировать режим психической и физической нагрузки в течение недели», — посоветовала она.