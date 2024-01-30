Общество 30 января 2024, 14:35 Психотерапевт Бурняшев посоветовал в кризисные периоды обращаться к истории предков

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Доктор психологических наук Михаил Бурняшев в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты» посоветовал россиянам в кризисные периоды обращаться к истории предков. Специалист объяснил, что в бессознательном человека хранится большой массив информации от родственников.

Как написал RT, нежеланием иметь дело с корнями являются неосознаваемые чувства и состояния, захватывающие человека в кризисные моменты. Бурняшев предупредил, что 70—80% чувств во время кризиса — это сценарные и ролевые состояния.