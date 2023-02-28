Общество 28 февраля 2023, 10:57 Психотерапевт Анна Девятка рассказала, какие слова должны насторожить при общении на сайте знакомств

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Сейчас сайты знакомств стали основным источником для поиска пары, но не всегда понятно сразу, что именно ищет там зарегистрированный пользователь. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по семейной психотерапии Анна Девятка.

Нередко при знакомстве на сайте или через приложение мужчины начинают сразу заваливать понравившуюся даму сообщениями. В них обещание «делать все», «отстаивать свою женщину» и прочее. Эти, казалось бы, приятные фразы должны заставить насторожиться.

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Во-первых, слово «все» размывает конкретику. Возможно, за ним для мужчины скрывается вынос мусора. А в остальное время он планирует лежать на диване и позволять любить себя и ухаживать за собой.

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Еще больше должны встревожить слова про отстаивание. Если мужчина решает защищать почти незнакомую женщину перед кем-то, когда даже нет намека на потенциальные угрозы, это может говорить о его вовлеченности в конфликт. Не исключено, что у него сложные отношения с родителям или бывшей женой, и связь с таким человеком может втянуть женщину в ненужные разборки.

На сайтах знакомств нужно быть внимательнее и избегать слишком быстрого сближения и обещаний. Психотерапевт посоветовала обратить внимание на мужчин вокруг. Например, более здоровые отношения могут возникнуть на работе, когда дистанция сокращается постепенно, в разумные сроки.