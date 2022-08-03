Психотерапевт Амусин рассказал, как распознать мошенника

Опытные мошенники как правило не пытаются давить на жертву, а умеют входить в расположение. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сказал психотерапевт Георгий Амусин.

«Его внешний вид, как правило, располагает человека к себе, чтобы жертва ему доверяла. Даже профессионалы, имеющие дело с мошенниками, говорят, что они умеют заходить на территорию вашей психики так, чтобы вы ему доверяли», — сказал Амусин.

«Талантливый» мошенник не будет давить на жертву, а постарается войти в доверие. Жертвами мошенников чаще всего становятся люди слишком добрые, а также те, кто привык быстро менять свое мнение, считает психотерапевт.