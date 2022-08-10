Психотерапевт Амусин объяснил, почему людей трудно приучить к порядку в общественных местах

Чтобы люди перестали мусорить на природу и в общественных местах, их нужно учить ответственности за свои поступки. Об этом «ФедералПресс» рассказал психотерапевт Георгий Амусин.

«Есть люди, которые маниакально следят за порядком и проявляют агрессию к тем, кто нарушает его. А есть те, у кого дома порядок и чистота, но они не ругаются на тех, кто нарушает проявление порядка. Смотря на улицы наших российских городов, хотелось бы, что бы было больше людей с маниакальным отношением к порядку», — отметил Амусин.

По его словам, бесполезно стыдить людей за то, что они мусорят — они все равно будут делать это, когда никто не видит. Чтобы общество приучилось беречь окружающую среду, нужно приучать его к ответственности.