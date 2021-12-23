Психотехнолог Маркелов рассказал, откуда берутся хейтеры в соцсетях

Психотехнолог Сергей Маркелов рассказал, почему людей привлекают скандалы и что побуждает пользователей соцсетей обсуждать и осуждать знаменитостей. Дело в так называемом «эффекте замочной скважины» — желании «подглядеть» за чужой жизнью, написала Pravda.Ru.

Эффект замочной скважины — термин в психологии, означающий, что людям, которые привыкли к своей обычной рутинной жизни часто хочется подглядеть и обсудить чужую жизнь, которая кажется более интересной.

"В крайне ярком выражении это называется вуайеризм, когда человеку хочется подглядывать. Даже психологическое заболевание такое есть. А обычному человеку интересна именно история: «Что там? Что за забором? Что можно узнать из того, чего я не знал?» Люди начинают обсуждать. Поэтому эффект замочной скважины хорошо проявляется во внимании к известным людям», — пояснил Маркелов.

Отсюда берутся и негативные комментарии, обсуждение ошибок или недостатков публичных людей в соцсетях: таким образом многие пытаются выплеснуть неудовлетворенность собственной жизнью.

«Люди даже фейковые аккаунты делают, чтобы снять агрессию, неудовольствие своей жизнью. И так получают кратковременное удовольствие. Это потом уходит в обычную жизнь: люди начинают близких обижать», — отметил эксперт.