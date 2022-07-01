Психоневрологический интернат построят в Севастополе

Директор городского департамента капстроя Севастополя Илларион Гапицонов рассказал о начале строительства психоневрологического интерната в районе улицы Горпищенко. Об этом написал «Новый Севастополь».

По его словам, подрядчик уже приступил к планировке территории. В настоящий момент ведется разработка фундамента под устройство подпорных стен.

«Проведен ряд совещаний под руководством губернатора в части определения требований к данной группе учреждений. Простым языком: из глухих закрытых помещений для содержания людей с психическими расстройствами будут обустроены более уютные домашние помещения общего пользования. Для этого сейчас мы проходим корректировку проектной документации», — отметил Гапицонов.

Интернат будет рассчитан на 335 мест. Завершить строительство планируется в декабре 2023 года.