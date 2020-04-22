Психологов подключили к работе с подростком, которому связали руки в приюте

О том, что мальчику из приюта в Копейске связывали руки, власти Челябинской области узнали спустя месяц. В реабилитационном центре проводят проверку. С подростком работают психологи. Об этом «360" рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«Речь идет о ребенке, который является воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Копейске. Мальчику в сентябре этого года исполнится 14 лет. Сегодня стало известно, что в марте произошли определенные события, которые можно рассматривать можно рассматривать как жестокое обращение с несовершеннолетним», — заявила Буторина.

По ее словам, сейчас в Копейск отправили специалистов для проверки. Она пройдет также в городском управлении социальной защиты населения, которое является учредителем данного центра реабилитации. В город приехали первый заместитель министра и еще два чиновника, занимающиеся вопросами опеки и попечительства. Министр заявила, что власти сделают организационные выводы из ситуации.

«Мы понимаем, что должны быть приняты самые жесткие меры в рамках действующего законодательства», — заметила собеседница «360».

По ее словам, в первую очередь это коснется руководителя, который своевременно не рассказал о случившемся. К работе с мальчиком подключились психологи.

Понятно, что ребенок изначально в трудной жизненной ситуацией в связи с проблемами в семье. Дальнейшее решение о его жизни мы в ближайшее время примем. Ребенку должно быть максимально комфортно Ирина Буторина.

Она пояснила, что в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних попадают дети, с которыми не могут справиться родители. Это касается тех подростков, которые находятся в «социально опасном положении». Основная задача таких учреждений — восстановить отношения в семье.

Ранее уполномоченная по правам детей Челябинской области Евгения Майорова объяснила, почему сотрудники этого центра связали трудному подростку руки перед поездкой в больницу и даже привязали к ручке машины. По ее словам, они это сделали, чтобы он не сбежал. Портал Urа.ru писал, что мальчик также насильно остригли. РИА ФАН сообщило, что подростку все-таки удалось сбежать после приезда в медучреждение.