Психологов подключили к работе с подростком, которому связали руки в приюте
«Речь идет о ребенке, который является воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Копейске. Мальчику в сентябре этого года исполнится 14 лет. Сегодня стало известно, что в марте произошли определенные события, которые можно рассматривать можно рассматривать как жестокое обращение с несовершеннолетним», — заявила Буторина.
По ее словам, сейчас в Копейск отправили специалистов для проверки. Она пройдет также в городском управлении социальной защиты населения, которое является учредителем данного центра реабилитации. В город приехали первый заместитель министра и еще два чиновника, занимающиеся вопросами опеки и попечительства. Министр заявила, что власти сделают организационные выводы из ситуации.
«Мы понимаем, что должны быть приняты самые жесткие меры в рамках действующего законодательства», — заметила собеседница «360».
По ее словам, в первую очередь это коснется руководителя, который своевременно не рассказал о случившемся. К работе с мальчиком подключились психологи.
Понятно, что ребенок изначально в трудной жизненной ситуацией в связи с проблемами в семье. Дальнейшее решение о его жизни мы в ближайшее время примем. Ребенку должно быть максимально комфортноИрина Буторина.
Она пояснила, что в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних попадают дети, с которыми не могут справиться родители. Это касается тех подростков, которые находятся в «социально опасном положении». Основная задача таких учреждений — восстановить отношения в семье.
Ранее уполномоченная по правам детей Челябинской области Евгения Майорова объяснила, почему сотрудники этого центра связали трудному подростку руки перед поездкой в больницу и даже привязали к ручке машины. По ее словам, они это сделали, чтобы он не сбежал. Портал Urа.ru писал, что мальчик также насильно остригли. РИА ФАН сообщило, что подростку все-таки удалось сбежать после приезда в медучреждение.