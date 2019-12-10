Психологов направили к девочке, которая всю жизнь провела в московском перинатальном центре

В СМИ появилась новость о пятилетней девочке, которая всю жизнь содержится в частной клинике в Москве. Родители ребенка заявляют, что она неизлечимо больна. В медучреждение направлены специалисты опеки и попечительства. Также малышка будет заниматься с психологом. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы обеспокоен судьбой девочки. В центр направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день. Департамент заинтересован в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит ситуацию на контроле», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что суд не нашел уважительных причин, по которым родители ничего не делают для того, чтобы забрать внешне здорового ребенка из клиники. В связи с этим органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. Если же станут известны дополнительные обстоятельства, встанет вопрос о лишении их родительских прав.

«В рамках иска мы готовим ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и его родителей», — уточнили представители органов опеки Москвы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ранее перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» обратился в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и рассказал о ситуации с малышкой. Выяснялось, что девочка живет в центре с момента рождения. В медучреждении отметили, что ее можно выписывать домой. Однако родители боятся за ее здоровье и поэтому не хотят забирать.

ПМЦ с марта 2019 года судится с родителями девочки и требует забрать ее домой. Однако те отказываются. Они указывали на то, что их дочь имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. Уточняется, что все эти годы родные девочки оплачивали ее содержание в отдельной палате, платили двум няням за круглосуточную работу.

В ноябре суд отказался передавать ребенка опеке. Однако он обязал родителей забрать девочку домой.