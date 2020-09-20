Психологическую онлайн-игру запустили для подростков в России

Психологи разработали онлайн-игру «В поисках Башни» для российских подростков. С ее помощью школьники смогут лучше разобраться в собственном характере и поверить в себя.

Игру запустили специалисты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в честь 10-летия образования в России детского телефона доверия. Поиграть в психологическую онлайн-игру смогут подростки от 12 до 17 лет. Пройти задания можно будет до 10 ноября как одному, так и с друзьями под руководством психологов.

Игроков «В поисках Башни» ждет погружение в мир, стоящий на грани апокалипсиса. Участникам предложат примерить на себя роль одного из защитников человечества. Во время игры необходимо пройти к таинственной белой башне, которая хранит тайны доверия и формулу «вакцины» против страшного вируса Distrust 20.

Проводят игру педагоги-психологи из всех регионов России. Во время онлайн-игры подростки смогут оценить свои социальные установки и модели поведения в общении с людьми. Задания помогут разобраться в собственном характере, увидеть сильные стороны и поверить в себя. Кроме того, школьники смогут научиться выражать эмоции, доверять и помогать другим.

«Задача онлайн-игры — донести до подростков информацию о телефоне доверия и о том, что обратиться за помощью может каждый, просто позвонив с мобильного или стационарного телефона. Звонок в любом случае будет бесплатным и анонимным: никто не спросит имя, фамилию и адрес», — отметили в пресс-службе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, для детей работает специальный чат, куда можно обратиться за помощью, если нет возможности позвонить. Такая переписка подойдет людям с нарушениями слуха и речи. Еще на сайте есть раздел «Лайфхаки» с психологическими приемами для решения различных проблем.