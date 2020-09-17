Психологической службе МЧС и Центру экстренной психологической помощи исполнился 21 год

Психологическая служба МЧС России и Центр экстренной психологической помощи отмечают 17 сентября 21 год со дня образования. За это время они помогли сотням людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Психологическая служба объединяет специалистов, которые работают в центре и его филиалах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе.

Праздник отмечают психологи в территориальных органах, пожарных и спасательных отрядах, воинских частях, учебных заведениях и организациях ведомства. Всего это более 800 специалистов по всей стране.

«За более чем два десятилетия работы Центра экстренной психологической помощи МЧС России психологи помогли пострадавшим людям в более чем 130 крупных чрезвычайных ситуациях федерального масштаба, участвовали в десятках международных гуманитарных операций», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник фото: пресс-служба МЧС России

Специалисты оказывают психологическую помощь во время чрезвычайных ситуаций. Они работали с родственниками погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, при крушении самолета, выполнявшего рейс Москва — Орск, при взрыве подъезда жилого дома в Магнитогорске, при авиакатастрофе SuperJet100 в Шереметьево и так далее.

За 21 год специалисты разработали и внедрили уникальные дистанционные технологии консультирования, которые позволяют получать квалифицированную психологическую помощь и психологическую поддержку по любым вопросам.

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России являются основоположниками нового направления в психологической науке — экстремальной психологии. В 2016 году на факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова появилась кафедра экстремальной психологии. Ее возглавила директор центра Юлия Шойгу. Ежегодно лучшие выпускники этой кафедры пополняют ряды специалистов психологической службы.

«За 21 год работы психологи МЧС России, завоевав уважение и признание сотен тысяч россиян и иностранных граждан, стали высочайшими профессионалами в своей сфере, что позволяет им делиться накопленным опытом не только с другими ведомствами, но и с зарубежными коллегами», — отметили в МЧС.

Деятельность психологов отмечена и государством. В 2019 году сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС России удостоились благодарности от президента России Владимира Путина.