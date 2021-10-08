Медкомиссия будет тестировать призывников по-новому

В России начнут строже отбирать потенциальных контрактников и призывников. В Минобороны разработали для этого специальную программу. Она позволит на раннем этапе выявить людей со склонностью к асоциальному поведению.

Новая система профессионально-психологического отбора начала работать уже в нынешний призыв, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Психологи выявляют признаки возможного неадекватного поведения молодых людей. При соответствующих результатах тестов информацию передают входящему в состав медкомиссии психиатру.

Разработали программу в конце 2020 года. Впервые ее опробовали нынешней весной. За прошедшее время психологи не допустили в войска порядка двух тысяч молодых людей, которых сочли потенциально опасными. Раньше призывники профессиональный психологический отбор не проходили.

Повысили в Минобороны и требования к контрактникам, планирующим службу в морской пехоте, ВДВ и спецназе. Теперь кандидаты должны показать лидерские качества и свою склонность к «контактному противоборству».