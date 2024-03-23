Эксклюзив 23 марта 2024, 04:07 Психологический тест и полиграф. Как стать сотрудником Росгвардии Подполковник полиции Малков рассказал о требованиях для поступления в Росгвардию Телеканал «360»

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Росгвардия — одна из самых популярных российских служб, пополнить ее ряды могут как гражданские, так и военнослужащие люди. О требованиях и перспективах для будущих сотрудников рассказал в интервью «360» исполняющий обязанности начальника отдела кадров главного управления Росгвардии по Московской области подполковник полиции Александр Малков.

Какие подразделения входят в состав главка подмосковной Росгвардии

В состав главка региональной Росгвардии входит вневедомственная охрана, которая занимается охраной частной собственности и общественного порядка, а также Центр лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии. Его сотрудники выдают права на владение оружием, а также разрешение на частную охранную деятельность.

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Спецподразделения занимаются охраной и сопровождением спортивных мероприятий, следят за порядком на массовых событиях. У СОБРа — свои индивидуальные задачи.

«Поддержание порядка на охраняемой территории, будь то вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения или отряд быстрого реагирования СОБР — это самая главная цель Росгвардии Московской области», — уточнил Малков.

Росгвардейцы сотрудничают с различными ведомствами, включая МВД и МЧС. Главная задача в работе с ведомствами — не допустить нарушения закона на общественных мероприятиях.

Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

Как попасть на службу в Росгвардию

Чтобы стать частью команды Росгвардии, нужно прийти в один из отделов с пакетом документов, рассказал подполковник. С кандидатом проведут первичное собеседование, проверят документы, а затем отправят на медкомиссию по месту жительства. После этого необходимо будет пройти военно-врачебную комиссию.

Затем претендента протестируют на психологическую устойчивость. Ему предстоит также пройти полиграф, решить задачи на логику, а также продемонстрировать стрессоустойчивость. Далее по результатам комиссия решит, подходит он для службы или нет.

Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Что представляет собой соцпакет для росгвардейца

«При поступлении на службу в Росгвардию сотрудник сразу застрахован государством от получения травм. У нас также есть социальные гарантии отдыха. То есть предоставляются путевки в ведомственные санатории, право выхода на пенсию после 20 лет службы. Есть соцгарантии по членам семьи», — пояснил Малков.

Он добавил, что если сотрудник получит травму, неважно — на службе или в быту, то ему полагаются выплаты. Сумма будет зависеть от степени тяжести увечья, которую определит медкомиссия.

Чтобы попасть в ряды Росгвардии нужно иметь желание и понимать, что жизнь изменится. Специфика работы Росгвардии — это не считаться со временем, не считаться иногда со здоровьем и выполнять очень важные задачи, добавил подполковник.