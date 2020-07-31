Психологи выяснили, на каких курортах россиянки чаще всего изменяют мужьям

Inforeactor уточнил, что в пятерку популярных туристических направлений, где россиянки вступают в интимную близость с другими мужчинами вошли Таиланд, Бали, Крым и Сочи.

По данным издания, в этот рейтинг также попали Гоа, Карибские острова, Мальдивы, Греция, Черногория, Испания, Франция, Италия, Куба, Латинская Америка и курорты на побережье Азовского моря.