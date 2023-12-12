Общество 12 декабря 2023, 15:28 Психологи Университета Сабанчи: короткое общение с незнакомцами повышает уровень счастья

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Команда психологов из Университета Сабанчи в Турции при содействии коллег из Великобритании сделала открытие в мире социальных связей. Оказалось, короткое общение с незнакомцами может повысить уровень счастья. Об этом сообщил сайт Sage Journals.

В исследовании приняли участие более 63 тысяч человек. Респонденты, заводившие в повседневности диалоги с посторонними людьми, отмечали высокую степень удовлетворенности жизнью.

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По мнению экспертов, регулярное общение с незнакомцами вызывает ощущение принадлежности к социуму, добавил RidLife.ru.