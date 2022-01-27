Психологи рассказали, с каким типом людей лучше не вступать в близкое общение

Психологи отмечают, что существует несколько типов людей, от которых следует держаться подальше. Что это за типы, и почему близкое общение с ними может привести к негативным последствиям, написал Life.

Американский педагог и оратор-мотиватор Дейл Карнеги в своих книгах писал, что, в первую очередь, стоит абстрагироваться от людей с вечными просьбами.

«Если человек пытается использовать тебя в своих целях, вычеркни его из числа своих знакомых», — говорил Карнеги и добавлял, что из-за них можно потерять свою репутацию.

Также следует держаться подальше от тех, кто боится перемен. Психологи считают, что такие люди способны утянуть «на дно» из-за страха изменить свою жизнь, сообщила «Общественная служба новостей».

Еще один опасный тип людей — это «профессиональные жалобщики». Они предпочитают своим нытьем забирать силы и энергию у «обычных» людей.

Психолог Ева Влодарек считает, что стоит прекратить общение в том случае, если человек манипулирует самооценкой. Среди таких людей часто встречаются актеры на обочине славы и провинциальные непризнанные «гении».

Также она посоветовала обходить стороной абьюзеров и любителей конфликтов. Эти личности могут нанести своей жертве не только психологическую, но и физическую травму.