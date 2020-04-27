Психологи рассказали, почему партнеры испытывают чувство сожаления после интимной близости

По словам исследователей, женщины разочаровываются в сексе после бессмысленных отношений или случайных связей. Мужчины же огорчаются из-за упущенных возможностей или из-за несостоявшихся любовных утех.

Проанализировав объявления на сайтах знакомств, ученые выяснили, что чаще их оставляли мужчины (около 43 тысяч), женщин же оказалось меньше (18 тысяч), написала «Свободная пресса».