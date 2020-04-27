Психологи рассказали, почему партнеры испытывают чувство сожаления после интимной близости
Американские ученые, занимающиеся психологией, назвали причины сожаления после занятия сексом. Они объяснили, почему многие люди сожалеют после произошедшей интимной близости. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
По словам исследователей, женщины разочаровываются в сексе после бессмысленных отношений или случайных связей. Мужчины же огорчаются из-за упущенных возможностей или из-за несостоявшихся любовных утех.
Проанализировав объявления на сайтах знакомств, ученые выяснили, что чаще их оставляли мужчины (около 43 тысяч), женщин же оказалось меньше (18 тысяч), написала «Свободная пресса».