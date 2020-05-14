Психологи рассказали о влиянии многозадачности на эмоции человека

За 50 минут участники должны были написать эссе и отвечать на восемь электронных писем. Одна группы испытуемых получила все письма до начала написания сочинения, другой они доставались на протяжении всего времени эксперимента. Камеры записывали выражения лиц людей.

Специалисты использовали нейросеть, чтобы максимально точно проанализировать видео. Чаще всего у испытуемых проявлялись такие эмоции, как: злость, отвращение, страх, счастье, удивление и спокойствие.

Группа, которой письма давали на протяжении 50 минут, испытывала грусть и страх. По словам психологов, связано это с тем, что люди в этой группе постоянно находились в ожидании новых сообщений.