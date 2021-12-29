Психологи рассказали о вещах, которых боятся абьюзеры

Психологи рассказали, что абьюзеры далеко не всегда являются теми сильными личностями, которых мы представляем себе в голове. Чаще всего — это травмированные люди, чье влияние не так сложно разрушить. Об этом написал Life.

Как рассказала немецкий психиатр Грета Герман, абьюзер переворачивает привычные системы координат, однако сбить его «чары» можно, если выйти из игры. Абьюз со стороны мужчин часто доходит до рукоприкладства, в то время как женский является более изощренным.

Вступая в отношения с абьюзером, можно терять контроль над ситуацией. Пока его жертва «прикована к кровати», он чувствует себя властелином мира, может делать резкие движения, кричать, «переворачивать стол» и даже угрожать.

Чаще всего абьюзер боится разоблачения, публичного осуждения или же ухудшения репутации. Он будет запугивать свою половинку тем, что это она опозорится перед обществом. Кроме того, абьюзер до смерти боится оказаться на обочине интересов, ведь он на самом деле считает себя справедливым, самым важным и незаменимым.

Благодаря наблюдениям автор теории «Круг насилия» Леон Уокер доказал, что абьюзеры — параноики. Чаще всего их травма тянется с детства, например, предательство родителей или друзей. Для того, чтобы избежать повторения ситуации, абьюзер способен пойти на радикальные меры, подыскав для этого подходящую жертву.

Главный маркер абьюзера — неспособность существовать в одиночестве. В 1990-х годах психолог Алан Сайфер выделил категорию абьюзеров, для которых отсутствие системного унижения может вызывать физическую ломку. Цель абьюзера — вернуть себе жертву. Если же такого не происходит, то он сам начинает страдать.