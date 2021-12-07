Психологи рассказали, о чем нельзя рассказывать родственникам

Психологи рассказали, почему нельзя рассказывать некоторые вещи своим родственникам. По словам специалистов, существуют такие темы, которые лучше не обсуждать вовсе, либо обсуждать их с теми, с кем вы не состоите в кровных узах. Об этом написал Life.

Одной из таких тем являются проблемы в отношениях. Как только между женой и мужем возникают разногласия, кто-то из сторон стремится рассказать об этом своим родным. По словам психологов, решать конфликтные ситуации в паре необходимо друг с другом, иначе ссора так и не разрешится, сообщило «Утро.ру».

Как рассказал психолог Андрей Сатойлов, не стоит рассказывать родственникам о предстоящем повышении на работе. Человек, делясь таким секретом, подсознательно считает, что уже добился успеха. В этом случае он быстро теряет мотивацию.

Кроме того, не стоит раскрывать личные тайны своего партнера. Психологи уверяют, что если человек решил поделиться с вами сокровенным, значит он доверяет вам и полагает, что вы сохраните его секрет в тайне.

Также психологи советуют не делиться с родственниками своим финансовым положением. По словам психолога Пьера Портье, рассказывая о своих финансах, тратах и долгах, можно столкнуться с непониманием и осуждением. А если вам удалось достигнуть определенных финансовых успехов, то об этом и вовсе стоит промолчать.

Не стоит раскрывать своим родственникам подробности из интимной жизни, делиться планами на отпуск и планами на будущее. Как рассказал специалист Аарон Фридман, разговоры о будущих желаниях перечеркивают все пути к их осуществлению.