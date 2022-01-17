Психологи рассказали, как занятия для ребенка влияют на его будущее
Дополнительные занятия для ребенка дадут ему фору перед сверстниками, однако вряд ли повлияют на его взрослую жизнь. Об этом Ura.ru рассказали психологи Елена Перминова и Иван Карнаух.
Если у ребенка есть талант к какому-либо роду деятельности, развивать его будет полезно, но это не означает, что он преуспеет в этом же деле во взрослой жизни.
«Талант, применительно к чему-то конкретному, можно оценить профессионально. Чтобы не растерять, его стоит развивать. Можно отправлять ребенка на развивающие занятия, и он, правда, будет впереди всех сверстников. Только вот лонгитюдные исследования показали, что к 30 годам все эти преимущества уравниваются», — рассказала Елена Перминова.
Ее коллега Иван Карнаух добавил, что самое ценное в дополнительных занятиях для ребенка — это получение социальных навыков.
«Самая главная учеба — развивать социальный интеллект, который в 100 раз больше пригодится, чем профессия. Не мешайте детям. Пусть идут туда, куда хотят. Если ребенок вообще никуда не хочет, его нужно подгонять, чтобы не пришлось с ними нянчиться», — посоветовал психолог.