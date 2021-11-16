Психологи рассказали, как убедить родственников с ковидом обратиться к врачам
Психологи: если родственник тяжело болеет, но не хочет обращаться за помощью, необходимо взять на себя ответственность
Многие люди, особенно часто это касается пожилых, не хотят обращаться за медицинской помощью, даже если тяжело болеют. Психологи рассказали Общественной службе новостей, что делать, если родственник, больной ковидом, отказывается обращаться к врачам.
«Нет статистики, сколько людей болели дома и выздоровели, а сколько умерли. В принципе, доказанный факт, что человек, решающий сам за себя, что ему делать, и верящий, что он управляет событиями своей жизни, чувствует себя лучше. Поэтому нужно иметь в виду, что принудительная эвакуация родственника в больницу вызовет у него стресс. И в то же время нужно помнить о возможных последствиях», — сказала психолог Александра Метальникова.
Она добавила, что нужно относиться к родственникам внимательно, и вызывать скорую, если человек действительно чувствует себя плохо.
«Если ситуация критическая, то кто-то должен занять взрослую позицию и принять решение. Чтобы потом не сожалеть, что не сделали все, что было в их силах. Конечно, страшно ехать в больницу и изоляцию, и хорошо бы успокоиться. Постарайтесь убедить родного человека, что есть варианты вылечиться», — добавила психолог Ольга Макиянова.