Психологи рассказали, как связана психика мальчиков с занятием спортом

Ученые провели исследование и выяснили, как спорт влияет на психику мальчиков. Упор был сделан на то, прослеживается ли взаимосвязь физической активности и депрессий у детей. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

Исследователи из Университета Монреаля опросили родителей, а также их детей в возрасте от пяти до 12 лет. После этого были полученные данные от учителей, которые каждый день работают с детьми и видят их эмоциональное состояние.

Выяснилось, что те мальчики, которые в пять лет не занимались спортом, в дальнейшем выглядели несчастными и уставшими. Им было трудно развлекаться, они много плакали и были напуганными. У девочек таких закономерностей обнаружено не было.

Зависимость результата исследования от пола объясняется тем, что девочки чаще обращаются за психологической помощью и рассказывают о своих переживаниях семье. Именно это и защищает их от расстройств и депрессий.