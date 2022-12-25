Общество 25 декабря 2022, 05:24 Психологи рассказали, как правильно отвечать на хамство в общественных местах Психолог Бочкова: для выхода из конфликта важно не поддаваться на провокацию хама РИА «Новости»

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Статистика показывает, что большинство россиян не умеют противостоять хамству. Пока одни боятся вступать в конфликт, другие ввязываются в перепалку, но проигрывают в ней. Психологи рассказали в беседе с «Известиями», как разрядить обстановку и погасить возникающий конфликт.

Если человек оказался в ситуации, когда ему хамят, то ему важно не поддаться на провокацию, не обижаться и понимать, что все сказанное не имеет к нему никакого отношения. Лучше всего уйти подальше от хама, и думать в первую очередь о своей эмоциональной безопасности, отметила семейный психолог, основатель Академии Ольга Бочкова.

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Игнорирование скандалиста считает лучшей тактикой поведения и филолог Андрей Щербаков. Но если перепалка все же завязалась, то по возможности нужно сохранять хладнокровие. Реагировать и отвечать на выпады нужно спокойно или перевести все в шутку.

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Психолог Олеся Маряева рекомендует для избегания хамства в свою сторону — «прокачать» уверенность в себе.

«Важно излучать уверенность. Задача хама — вывести человека из равновесия. Нужно осознать это и не включаться в игру, сохранив здравый смысл», — объяснила Маряева.

Она посоветовала применять в подобных ситуациях метод «психологического айкидо». Его суть заключается в том, чтоб сбить оппонента с толку. К примеру, на грубое выражение «куда прешь, не видишь, что я тут стою?», можно ответить фразой: «Действительно, куда я пру? Здесь же вы стоите. Спасибо, что подсказали!».

Примерно таким же образом действует обратная положительная связь, отметила специалист. К примеру, в ответ на хамство со стороны женщины, можно похвалить ее прическу или маникюр.

«Задача — обескуражить и пойти не по шаблону конфликта. Говорить лучше с приветливым выражением лица — это верный способ выйти из ситуации с хорошим расположением духа и победной улыбкой», — отметила эксперт.