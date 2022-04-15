Психологи рассказали, как получить пользу от стресса

Семейный психолог Светлана Бояринова считает, что стресс можно рассмотреть как возможность понять, что что-то в жизни идет не так. Как получить выгоду от нервного перенапряжения, написала «Общественная служба новостей».

«Измениться к лучшему можно лишь в том случае, если человек будет разбираться в причинах стресса, если он хочет о себе позаботиться, измениться и при этом не боится, что подумают окружающие. Второстепенные причины часто мешают что-то сделать. В итоге мы доводим себя до выгорания, депрессии и так далее», — сказала специалист.

По словам психолога Александры Метальниковой, стресс позволяет понять человеку, в какую сторону он хочется двигаться дальше и каким образом может поменять свою жизнь.

«Во время стресса наш мозг работает по-другому. Подумайте, что вы хотите сделать в своей жизни? Как это может помочь стресс? Чему стоить открыть свой ум? А дальше главное — успеть записать, когда через вас пронесется вся Вселенная», — посоветовала психолог.