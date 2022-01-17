Психологи рассказали, как обезопасить себя на первом свидании

После свидания некоторые женщины жалуются на проявление насилия со стороны мужчин, которых они видели впервые. Психологи рассказали, какие угрозы могут поджидать на встрече, а также каким способом обезопасить себя от малознакомого человека, написала «Газета.ru».

По словам женского психолога Яны Валовой, она сама однажды попала в непростую ситуацию, познакомившись с мужчиной в интернете. Молодой человек из Сети будто бы владел навыками гипноза, умело манипулируя сознанием девушки.

На протяжении месяца он пытался жениться на Яне, чтобы получить гражданство. К истории подключилась мама девушки и забрала ее к себе домой на несколько дней. После того, как о знакомстве с этим молодым человеком Яна рассказала общественности, ей стали писать другие девушки, что также пострадали от этого мужчины. Как выяснилось, всех своих жертв он чем-то опаивал и вводил в гипноз.

По словам Валовой, на первом свидании с незнакомым мужчиной всегда следует соблюдать правила безопасности. Важно изучить профиль собеседника до встречи и смотреть на него хладнокровно, не закрывая глаза на любые странности.

Как рассказала психолог Лорелла Гальцова, на самом свидании тревожным звоночком будет то, склоняет ли мужчина к какому-то эмоциональному насилию. Еще один недобрый сигнал, когда мужчина озирается по сторонам. Так ведут себя те, кто может совершить преступление.

Необходимо обратить внимание, как молодой человек обращается с официантами, гардеробщиками, барменами. В случае, если он пытается их унизить, лучше уходить. Также недобрым знаком будут претензии, например, к вашей одежде или к внешнему виду.

В заключение психолог порекомендовала назначать первую встречу в людных местах и на всякий случай иметь с собой средства защиты. Для большей уверенности можно сообщить о свидании родственникам или же взять с собой подругу.