Психологи рассказали, как не поссориться с друзьями и родственниками из-за вакцинации

Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как не начать конфликтовать с родственниками и друзьями на тему прививки от коронавируса. По словам специалиста, тут разногласия возникают даже не из-за вакцины, а из-за непонимания. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Некоторые люди осуждают другого человека, когда он поступает не так, как они считают верным. Это угроза их правоты, стабильности. Это вызывает много тревоги. И потому они пытаются больше людей на свою сторону склонить. Основная причина этого — внутренняя тревога и неуверенность», — пояснила психолог.

Она добавила, что своим друзьям и знакомым можно просто не сообщать о прививке. В таком случае не будет поводов для споров. Если же конфликт все-таки произошел, и друзья из-за иного мнения отвернулись от вас, есть повод подумать, а друзья ли это были.

По словам психолога Ольги Маркияновой, прежде чем научиться уважать чужое мнение, необходимо разобраться с собственной ценностью и личными границами. Если с вами кто-то поступает некорректно, стоит подумать, почему вы допускаете это. В некоторых случаях, как например с прививкой, можно отпустить ситуацию, ведь каждый имеет право думать так, как хочет, заключила специалист.