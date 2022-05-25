Психологи рассказали, как избежать зависимости от компьютерных игр у ребенка

Зависимость от компьютерных игр у ребенка может привести к ночным кошмарам, перепадам настроения и другим проблемам. Чтобы этого не произошло, нужно помогать ребенку выстраивать режим, рассказали для сайта РИАМО психологи Диана Лобанова и Ирина Бахтина.

«Современные школьники очень много времени посвящают компьютерным играм. У некоторых из них есть вероятность, что это может перейти в психологическую зависимость. <…> Это утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, ночные кошмары, перепады настроения, оправдание собственного поведения и пристрастия, а также раздражение при вынужденном отвлечении от игр», — сказала Лобанова.

Ирина Бахтина пояснила, что не нужно полностью запрещать ребенку игры, но нужно составить такой график дня, при котором равное время будет отведено на компьютер и на другие занятия. Психологическая зависимость может возникнуть в том случае, если ребенок начнет проводить в виртуальной реальности большую часть времени, лишая себя полноценного питания, прогулок и не выполняя домашние задания.

«Но не стоит сразу во всем обвинять ребенка. Находясь в виртуальной среде (и это необязательно игры, это могут быть и соцсети), сложно понять, сколько времени прошло в реальности. Родителям следует обучать детей соблюдению режима дня, ограничению времени, проведенного в гаджетах, уже с дошкольного возраста», - пояснила психолог.