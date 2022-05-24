Психологи рассказали, как избежать стресса перед ЕГЭ

Выпускники школ сейчас сдают экзамены, для них это очень нервное время. С помощью каких техник можно справляться со стрессом, для сайта РИАМО рассказали психологи Диана Лобанова и Ирина Бахтина.

По словам Дианы Лобановой, главное — наладить режим. Нужно хорошо спать и питаться, а также гулять, заниматься любимыми делами, не зацикливаться на экзаменах. Справиться со стрессом могут помочь дыхательные практики. Например, при появлении страха и тревоги нужно лечь на пол, положить книгу на живот, набрать много воздуха через нос и наполнить им живот. При этом книга должна быть не очень тяжелой. Очень важно, чтобы книга приподнималась вместе с животом, далее нужно сделать выдох через нос.

Психолог Ирина Бахтина добавила, что достичь эмоциональной разрядки можно через удары в боксерскую грушу или крик в подушку.

«Эмоциональное напряжение проявляется и в теле, мы можем физически его ощущать. Для того чтобы его убрать, есть такое упражнение: необходимо встать достаточно свободно, чтобы вокруг не было предметов, которые можно задеть. Начните отряхивать ладони, локти, плечи, при этом „стряхивая“ все дурные мысли, неприятные эмоции и так далее. Потом отряхните свои ноги, начиная от носков и до бедер, при этом все неприятное „слетает“ с вас. Затем потрясите головой, хорошо, если в этот момент вы начнете издавать какие-нибудь звуки. Послушайте, как смешно меняется ваш голос. Вы будете становиться все бодрее», — посоветовала специалист.