Психологи рассказали, как избавиться от стрессов

Психологи Ольга Усанова и Михаил Хорс в разговоре с ИА Nation News рассказали о природе стресса и о том, как от него избавиться. По словам специалистов, для того, чтобы облегчить себе жизнь, нужно начать по-другому к ней относиться.

«Человек не так сильно реагирует на стресс, когда заранее знает о том, что его ожидает что-то необычное. Если человек предупрежден, он не так сильно испугается. Стресс всегда возникает неожиданно, он создает чувство разбитости и неопределенности. Стресс реже возникает у тех людей, которые принимают картину мира, в которой он живет. Картина мира создает поведение человека», — сказала доктор психологических наук Усанова.

Клинический психолог Михаил Хорс добавил, что если человек склонен к самоанализу и готов работать со своим мировоззрением, шансов жить без стрессов у него гораздо больше, чем у человека, который привык ждать от жизни определенных вещей.

«Если спросить любого человека о причине стресса, то обязательно будет названо событие. Но это не так, потому что человек испытывает стресс не из-за внешних событий, а из-за своего толкования этих событий. Например, человек испытывает стресс не из-за того, что его ребенок получил двойку в школе, а из-за того, что он считает, что плохие оценки нельзя получать», — объяснил Хорс.