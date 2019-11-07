Психологи помогли распознать измену

Женщина должна задуматься о возможном разладе в семье, если ее мужчина внезапно начал больше заботиться о своем внешнем виде. Кроме того, регулярное позднее возвращение домой после работы может быть тревожным звоночком.

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Стоит задуматься о существовании любовницы после необоснованной пропажи денег из семейного бюджета. А еще мужчина будет реже хотеть близости, перестанет говорить теплые слова и делать комплименты.

Психологи также обращают внимание на то, что изменник может избегать зрительного контакта и полностью очищать историю своих переписок в телефоне. Помимо этого он теперь находит много отговорок, чтобы не носить обручальное кольцо. Женщине также нужно насторожиться, если в своей речи мужчина путает детали и забывает обещания, а еще внезапно стал вспыльчивым и раздражительным.