Психологи определили «опасные» для отношений женские фразы

По данным, ИА Nаtiоn Nеws, психолог Ярослав Самойлов назвал их «опасными» и способными «убить» любые отношения.

Самая опасная фраза, по мнению Самойлова, — «Надо было сделать вот так…». Она легко провоцирует агрессию со стороны мужчины.

Следующей в списке идет «Не, ну это и так понятно…». Все старания мужчины тут же сгорают. Слово «Ладно» тоже оказалось опасным. Психологи убеждены, спутник может подумать, что не оправдал надежд женщины. Далее идет «Я не согласна!». По мнению экспертов, она уничтожает мужскую точку зрения, что наверняка приведет к ссоре.

Психологи категорически запрещают выражение «Достойный мужчина так себя не ведет!», которая может оттолкнуть партнера. Также опасность представляет фраза «Сосед зарабатывает больше, чем ты!». Такое замечание задевает достоинство мужчины.

В список нежелательных вошла фраза «Не хочу тебя отвлекать». По словам психологов, она снижает женскую самооценку, что плохо, ведь мужской половине нравятся уверенные в себе девушки.