Психологи оказали более 800 сеансов помощи после ЧП на «Листвяжной»

На шахте «Листвяжная» продолжают дежурить работающие с населением психологи. Они оказали уже 804 сеанса срочной помощи пострадавшим и их близким людям.

Психологам экстренной службы МЧС пришлось организовать 804 сеанса оказания срочной помощи после трагедии на шахте «Листвяжная». Таковы данные главы ведомства Юлии Шойгу. Она пообещала продолжать работу на месте дальше до того момента, пока это будет необходимо, сообщило РИА «Новости».

По ее словам, 49 психологов работают на горячей линии, дежурят возле шахты, в больнице и бюро судебно-медицинских экспертиз. Они поддерживают связь со спасателями и знают, что происходит в шахте.

А по данным губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сейчас из шахты продолжают откачивать воду. Газ из тоннелей отведут, пробурив специальные технологические скважины. На это потребуется пять или шесть дней. Далее два уйдут на то, чтобы закачать в шахту углекислый газ и азот.

Задымление в шахте, унесшее жизни 51 человека, случилось утром 25 ноября. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности.