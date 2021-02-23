Психологи объяснили, почему «военные» подарки на 23 Февраля не могут вызвать агрессию у детей

Игрушечные пистолеты или автоматы в качестве подарка на 23 Февраля сами по себе не могут спровоцировать агрессивное поведение у ребенка, если у него нет к этому наклонностей. Об этом рассказала детский психолог Полина Малахова.

Ребенок может вести себя агрессивно, если у него есть внутренние проблемы, при этом сами игрушки не провоцируют ничего опасного, сообщила Малахова.

«Желание ударить или побить кого-то не возникает просто от того, что дали поиграть в оружие. Желание берет не снаружи, а изнутри», — объяснила она.

Если у ребенка возникают внезапные приступы агрессии, когда он во что-либо играет, это означает, что есть повод для беспокойства, отметила Малахова в беседе с Ura.ru.

Психолог Ирина Кузнецова также высказала мнение, что причины для агрессии в поведении ребенка кроются не в игрушечных пистолетах или компьютерных играх, а в его окружении, отношениях внутри семьи и в том, что происходит в обществе.

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