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    23 декабря 2020, 12:33

    Психологи объяснили, когда лучше наряжать новогоднюю елку

    Полина Петрова

    Часть россиян предпочитает наряжать новогоднюю елку чуть ли не за месяц до праздника, другие делают это за несколько часов до боя курантов. Семейные психологи Анна Хныкина и Ирина Корчагина объяснили, когда лучше заниматься этим делом, пишет сайт NEWS.ru.
    Психологи объяснили, когда лучше наряжать новогоднюю елку

    Хныкина уверена, что украшать ель нужно только при появлении желания. Необходимо ориентироваться на личные предпочтения. Те, кто готовятся к празднику еще в начале декабря, желают насладиться предвкушением Нового года. Еще рано наряжают елку сильно занятые россияне, которые планируют все заранее.

    В самый последний момент ставят и украшают елку люди, опасающиеся привыкнуть к ней и утратить ощущение праздника. По словам Корчагиной, ноябрь и декабрь с точки зрения физиологии и ментальности являются для человека самыми тяжелыми месяцами. Она уверена, что красивая елка помогает пережить нелегкие времена.

    «Я бы рекомендовала вообще больше каких-то огоньков и ни в коем случае не экономить на электричестве. В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому елки в этом смысле очень украшают жизнь», — подчеркнула эксперт.

    Она добавила, что, если человек чувствует потребность нарядить ель даже в ноябре, не нужно отказывать себе в этом удовольствии.