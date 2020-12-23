Психологи объяснили, когда лучше наряжать новогоднюю елку

Хныкина уверена, что украшать ель нужно только при появлении желания. Необходимо ориентироваться на личные предпочтения. Те, кто готовятся к празднику еще в начале декабря, желают насладиться предвкушением Нового года. Еще рано наряжают елку сильно занятые россияне, которые планируют все заранее.

В самый последний момент ставят и украшают елку люди, опасающиеся привыкнуть к ней и утратить ощущение праздника. По словам Корчагиной, ноябрь и декабрь с точки зрения физиологии и ментальности являются для человека самыми тяжелыми месяцами. Она уверена, что красивая елка помогает пережить нелегкие времена.

«Я бы рекомендовала вообще больше каких-то огоньков и ни в коем случае не экономить на электричестве. В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому елки в этом смысле очень украшают жизнь», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что, если человек чувствует потребность нарядить ель даже в ноябре, не нужно отказывать себе в этом удовольствии.