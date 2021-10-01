Психологи объяснили, как сохранить брак во время пандемии

Психолог Александра Метальникова рассказала, как сохранить хорошие отношения в семье во время пандемии коронавируса. По ее словам, два человека, запертые между четырьмя стенами, могут легко разрушить брак по различным причинам. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист заверила, что любые отношения — это постоянная работа. Люди должны понимать, что отношения сами по себе они не улучшатся.

«Для их поддержания можно попробовать простые методы. Есть прекрасная игра „38 вопросов, чтобы стать ближе с партнером“, когда нужно вместе с мужем отвечать на каверзные вопросы. Это помогает освежить переживания и чувства. Необязательно прибегать к проверенным вопросам», — сообщила психолог.

Она подчеркнула, что важно хотя бы пять минут в неделю уделять позитивным переменам. Также не стоит забывать про проявление любого внимания по отношению к своему спутнику.

Еще одна психолог, гештальт-терапевт Ольга Маркиянова напомнила, что в отношениях нельзя забывать и о себе. Если есть чувство, что вас постоянно обесценивают или говорят, что вы не правы, это веский повод задуматься, надо ли вообще сохранять такой брак.