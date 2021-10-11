Психологи назвали способы прощения себя за ошибки

Существует несколько способов, которые помогу каждому человеку простить себя за совершенные ошибки и жить дальше. Об этом завили психологи Шелли Карсон и Эллен Лэнгер, написал «Лайфхакер». Специалисты подразделили ошибки на плохие и хорошие.

Во-первых, эксперты советуют одинаково воспринимать радостные и трудные моменты в жизни. Также нужно использовать медитацию, чтобы заглянуть внутрь себя, сообщило РИА ФАН.

Кроме того, людям следует ответить на несколько вопросов. Среди них могут быть такие: чем полученный опыт может научить в будущем, какой совет я был дал человеку в похожей ситуации, как я после этого опыта изменился сам.

Также человеку нужно понять, можно ли изменить ситуацию. Если выход не найден, следует принять все как есть и отнестись к самому себе с добром и снисходительностью.

«Мы не можем выбрать карты, которые нам достались, но можем выбрать то, как мы будем ими играть», — сообщили специалисты.

Психологи также посоветовали выбрать аффирмацию, которая будет вдохновлять. Кроме того, давно известно, что медитация имеет положительное влияние на головной мозг человека. Она способна улучшить его работу.