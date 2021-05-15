Психологи назвали способы избежать развода

Выстраивание семейных отношений — это тяжелая работа. Некоторые люди не выдерживают и выбирают путь развода, даже не пытаясь сохранить брак. Психологи в беседе с изданием «Невские новости» дали несколько советов, что делать в случаях, если семейная жизнь становится невыносимой.

Чаще всего к разводу приводят обычные бытовые трудности. На деле они решаются достаточно легко, если приложить усилия. Но некоторые не готовы вкладываться даже ради отношений с близкими людьми. Об этом заявила психолог Ольга Иванова. Она отметила, что отношения до брака и после брака действительно меняются. Часто ожидания не оправдываются.

«Брак и жизнь на одной территории требует притирки. В процессе брака меняются потребности, появляются трудности, жизнь меняется. Необходимость вкладываться друг в друга, становиться другими. Начинают включаться сценарии из родительских семей. У людей не всегда хватает терпения, мудрости, желания с этим что-то делать», — подчеркнула она.

Руководитель психологического центра Анна Завгороднева отметила, что количество разводов увеличилось во время пандемии, когда люди перешли на удаленную работу. В результате они были постоянно рядом.

«Люди оказались в пандемию нос к носу. Люди, которые были готовы прожить вместе всю жизнь, по факту не смогли прожить месяц друг с другом», — отметила она. По словам эксперта, проблема здесь в отсутствии личного пространства.

С этим мнением согласилась Ольга Иванова. Она посоветовала семейным парам научиться слышать друг друга и обоюдно заботиться.

«Если семейную жизнь выстраивать по такому принципу, то семейная жизнь становится более прочной. Но эта забота должна быть с обеих сторон», — отметила она. Также она отметила, что есть психологические игры, когда можно ссориться, но по очереди.

«Одну неделю один человек выдает все, что его раздражает, а второй партнер молча идет и делает. На вторую неделю они меняются. Это приведет к разрядке и научит пару слышать друг друга», — подчеркнула психолог.

Анна Завгороднева отметила, что нужно заранее договориться о том, чтобы проговаривать свои чувства. Это лучше сделать еще до вступления в брак.

«Нужно понимать, что наше мнение и желание не всегда будет совпадать с партнером», — сказала она.

Еще одним методом для налаживания отношений психолог назвала отказ от ярлыков. К примеру, когда жена называет мужа неряхой за неубранные носки. Психолог посоветовала пропустить все через себя. Она пояснила, что жена должна сказать мужу, что беспорядок усложняет жизнь.