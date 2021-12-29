Психологи назвали причину жестокого отношения сотрудников детских садов к воспитанникам

Громкая история с истязанием воспитанников детского сада недавно произошла в Барнауле: камеры зафиксировали, как воспитательница бьет ребенка и запирает его в темной комнате. После этого четверых сотрудников получили условные сроки с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года.

В марте текущего года суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил по статье 156 УК РФ нянечку, которая насильно кормила ребенка, к шести месяцам исправительных работ с вычетом в доход государства 5% заработка. Однако затем наказание заменили условным сроком на тот же период.

Психологи объяснили «Известиям», откуда берется жестокость у сотрудников, которые работают с детьми. Дело в том, что представители таких профессий очень подвержены эмоциональному выгоранию. У очень уставших воспитателей просто не остается внутренних ресурсов, чтобы построить взаимодействие с ребенком в форме игры или подробных разговоров. Резкая реакция отчасти помогает взрослым уменьшить свой стресс. Такая практика распространена и среди родителей.

Однако любое насилие, даже минимальное, всегда приводит к стрессу, подчеркнули психологи. Состояние аффекта тормозит у ребенка интеллект. Дети, которых регулярно наказывают, не ощущают собственной безопасности. Ребенок просто убеждается, что негатив к нему будет всегда, и нет смысла ничего менять. Истязания в детстве обязательно отразятся на человеке и во взрослой жизни, уверены специалисты.