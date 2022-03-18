Психологи нашли способ, как победить стресс при поиске работы

Ведущий психолог специализированного центра занятости «Моя карьера» Анна Коваль-Шипова рассказала, как победить стресс при поиске работы. По ее словам, можно сделать несколько специальных упражнений, которые весьма эффективны при тревожности и нервозности. Об этом написала «Москва 24».

Специалист отметила, что хорошо помогает расслабиться дыхательная гимнастика.

«Сделайте глубокий вдох и более протяженный выдох. Пусть выдох будет чуть длиннее вдоха, например, на 1–3 счета — вдох, на 1–6 — выдох. Достаточно дышать таким образом 1–2 минуты», — процитировал сайт NEWS.ru слова психолога.

Также можно сделать вдох на три счета, а после задержать дыхание на такое же время. Затем идут три коротких выдоха, а далее — снова задержка дыхания на три счета.

В центре также рекомендуют заниматься планированием своего дня, уделяя внимание особо важным деталям. Например, можно включить в ежедневный распорядок физическую активность, прогулки на свежем воздухе и обязательно занятия, доставляющие удовольствие. Россиянам также порекомендовали соблюдать режим сна, питания и отдыха, чтобы оставаться в ресурсном состоянии.