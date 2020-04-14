    14 апреля 2020, 11:06

    Психологи МЧС России: привычные дела помогут справиться с тревогой во время самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России поделились советами, которые помогут избавиться от тревоги в период самоизоляции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам психологов ЦЭПП МЧС, изменения в привычном образе жизни могут вызвать дискомфорт, а отсутствие перспективы — подавленность.

    «Люди могут сталкиваться с изменениями отношений внутри семьи или с нарастающим чувством одиночества из-за дефицита социальных контактов. Это нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для семьи», — пояснили эксперты.

    Специалисты порекомендовали несколько шагов, чтобы справиться с тревогой из-за длительной самоизоляции:

    — составить план на день и обязательно соблюдать режим;

    — спланировать время начала и конца рабочего дня;

    — распределить обязанности в семье;

    — установить личное пространство и время;

    — сохранить привычные дела, контакты.

    Эксперты также посоветовали ограничить потребление информации и отдавать предпочтение новостным материалам. По их мнению, важно обращать внимание на юмор, так как он способен уменьшить уровень тревоги.

    В рамках общественного движения «Общероссийский национальный фронт» психологи российской МЧС принимают горячие звонки по телефону 8-800-200-34-11.