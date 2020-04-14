Психологи МЧС России: привычные дела помогут справиться с тревогой во время самоизоляции
По словам психологов ЦЭПП МЧС, изменения в привычном образе жизни могут вызвать дискомфорт, а отсутствие перспективы — подавленность.
«Люди могут сталкиваться с изменениями отношений внутри семьи или с нарастающим чувством одиночества из-за дефицита социальных контактов. Это нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для семьи», — пояснили эксперты.
Специалисты порекомендовали несколько шагов, чтобы справиться с тревогой из-за длительной самоизоляции:
— составить план на день и обязательно соблюдать режим;
— спланировать время начала и конца рабочего дня;
— распределить обязанности в семье;
— установить личное пространство и время;
— сохранить привычные дела, контакты.
Эксперты также посоветовали ограничить потребление информации и отдавать предпочтение новостным материалам. По их мнению, важно обращать внимание на юмор, так как он способен уменьшить уровень тревоги.
В рамках общественного движения «Общероссийский национальный фронт» психологи российской МЧС принимают горячие звонки по телефону 8-800-200-34-11.