Психологи МЧС помогут пострадавшим после взрыва газа в Нижнем Новгороде

На месте работают психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области и Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они развернули штаб в пункте временного размещения (ПВР) на базе школы № 127.

ЧП произошло в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Краснодонцев рано утром 11 июля. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами. Взрыв привел к дальнейшему пожару, который начали тушить сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали 28 человек, пострадали пятеро жильцов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Всего ликвидацией последствий занимаются 66 человек и 22 единицы техники. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Всех жильцов дома временно расселят, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.