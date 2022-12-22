Общество 22 декабря 2022, 08:25 Психологи констатировали рост уровня оптимизма россиян по поводу будущего страны Опрос РАН выявил «парадоксальное» улучшение настроений россиян РИА «Новости»

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После начала специальной военной операции на Украине россияне почувствовали себя менее счастливыми, но одновременно уровень оптимизма в обществе заметно вырос. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование Института психологии РАН.

Ученые сравнили результаты двух соцопросов, проведенных в феврале и ноябре и пришли к выводу о «парадоксальном» улучшении социального оптимизма более чем на 10 процентных пунктов.

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Участники исследования ответили на три вопроса: смогут ли жители России изменить жизнь к лучшему, будут дети жить лучше родителей и сможет ли общество решить большинство актуальных проблем. Число утвердительных ответов респондентов выросло на 7–13 процентных пунктов.

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Завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик объяснил феномен повышения позитивной оценки будущего страны в условиях кризиса действием эффекта «сплочения вокруг флага».

Ранее россиянам рассказали, что сделать для того, чтобы появилось новогоднее настроение.