22 декабря 2022, 08:25
Психологи констатировали рост уровня оптимизма россиян по поводу будущего страны
Опрос РАН выявил «парадоксальное» улучшение настроений россиян
После начала специальной военной операции на Украине россияне почувствовали себя менее счастливыми, но одновременно уровень оптимизма в обществе заметно вырос. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование Института психологии РАН.
Ученые сравнили результаты двух соцопросов, проведенных в феврале и ноябре и пришли к выводу о «парадоксальном» улучшении социального оптимизма более чем на 10 процентных пунктов.
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Участники исследования ответили на три вопроса: смогут ли жители России изменить жизнь к лучшему, будут дети жить лучше родителей и сможет ли общество решить большинство актуальных проблем. Число утвердительных ответов респондентов выросло на 7–13 процентных пунктов.
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Завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик объяснил феномен повышения позитивной оценки будущего страны в условиях кризиса действием эффекта «сплочения вокруг флага».
Ранее россиянам рассказали, что сделать для того, чтобы появилось новогоднее настроение.
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