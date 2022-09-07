Психологи дали советы, как сохранить здоровье при работе дома | 360°

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Психологи дали советы, как сохранить здоровье при работе дома

Психолог Галигабаров: работу дома требуется сочетать с посещением публичных мест

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Практикующие психологи Петр Галигабаров и Ольга Шалдыбина в разговоре с Lenta.ru назвали способы сохранения ментального и физического здоровья при работе на удаленке.

По словам экспертов, работа из дома опасна развитием гиподинамии и обнулением большинства социальных контактов.

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«У людей, изначально склонных к унынию и беспокойству, удаленка при отсутствии социальных контактов может повысить уровень тревожности, вплоть до депрессивного расстройства. Чтобы не „перегореть“ в одиночестве и сохранить ментальное здоровье, требуется сочетать работу дома с посещением публичных мест, разговорами с близкими, родными не по телефону или видео, а в личном общении», — сообщил Галигабаров.

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Специалист добавил, что если работа из дома обязывает человека сидеть за монитором, то ему обязательно необходимо делать перерывы на растяжку и другие активности.

В свою очередь, Ольга Шалдыбина посоветовала выходить на прогулку каждый день хотя бы на полчаса. По ее словам, это способствует насыщению крови кислородом, из-за чего улучшится работа мозга, а мышцы получат необходимую нагрузку.

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