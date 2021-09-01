Психологи дали советы бабушкам по общению с внуками

Психологи, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов и консультант по возрастной психологии Sciencely Аня Соколова рассказали, как старшим родственникам в семье выстроить здоровые отношения и с детьми, и с внуками. Об этом написал «ФедералПресс».

Бабушки и дедушки не должны брать на себя роль родителей. Для сохранения баланса в семье им лучше принимать методы воспитания, выбранные родителями и не вмешиваться в ссоры между родителями и детьми. Старшие родственники могут выполнять роль посредника — медиатора, но решать разногласия детям и внукам нужно позволить самим.

«Не пытайтесь сформулировать свои правила воспитания, а соглашайтесь с правилами, установленными родителями. Да, возможно, вам они не совсем нравится, но придется адаптироваться», — сказал психолог.

Он добавил, что не стоит бесконечно задаривать детей подарками, хотя это и простой способ расположить их к себе. Вместо этого лучше провести с ними побольше времени, взять их с собой на дачу или на рыбалку.

Кроме того, необходимо интересоваться жизнью детей, расспрашивать их об их хобби и увлечениях, просить рассказать о них подробнее — дети любят примерять на себя роль взрослых и что-то объяснять.

«Проявляйте любовь и заботу. Это можно сделать через обращение по имени, взгляд глаза в глаза, активное слушание и кивание. Делайте комплименты тому, что ребенок умеет, чем интересуется, как выглядит. Отмечайте, как он растет и меняется», — посоветовала Аня Соколова.