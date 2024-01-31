Общество 31 января 2024, 12:42 Психолог Зродникова посоветовала не проявлять агрессию в общении с токсичными людьми

Читать 360tv в

Токсичное поведение характеризуется нарушением личных границ собеседника. Как общаться со столь сложными людьми, рассказала психолог Ольга Зродникова «Газете.ru».

Эксперт посоветовала занять уверенную и спокойную позицию. Агрессии и криков лучше избегать. Важно твердо отстаивать свое мнение без враждебности, пояснила специалист.

Реклама

По ее словам, именно проявления эмоций пытается добиться токсичный человек, добавил сайт kp.ru.