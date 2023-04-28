Общество 28 апреля 2023, 10:38 Психолог Золотых: умение озвучивать свои чувства поможет детям отвечать на грубость взрослых

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Детям в случае грубого отношения со стороны взрослых людей необходимо научиться озвучивать свои чувства. Об этом сообщила семейный, клинический психолог, психоаналитик Вера Золотых в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, ребенок может сказать взрослому, что его грубые слова и бестактные поступки обидны и неприятны. Также детям стоит интересоваться, что именно стало причиной раздражения и грубого отношения.

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Как сообщило Ura.ru, взрослые, в свою очередь, должны уметь признавать свои ошибки и брать ответственность за свои поступки.