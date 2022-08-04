Психолог Журавлева рассказала, как прийти в себя после положительного теста на ВИЧ

Положительного теста на ВИЧ боятся все, однако если это случилось, нужно помнить, что жизнь продолжается, и при соблюдении всех медицинских мер она не потеряет в качестве. Кроме того, очень важно не оставаться с проблемой один на один, рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева.

«Больше всего люди боятся и паникуют перед лицом неизвестности. Чтобы не погрязнуть в этом, например, после положительного теста на ВИЧ-инфекцию, пациентам стоит обратиться к врачу и попросить его объяснить план ваших дальнейших действий, а также обратиться за советом к гражданам, оказавшимся в такой же ситуации. Расспросите их, как они живут, что изменилось с появлением этого статуса», — посоветовала психолог.

Она объяснила, что существует множество групп поддержки и сообществ для ВИЧ-инфицированных, где можно получить помощь и поддержку. Кроме того, о диагнозе можно рассказать близким людям, которые также могут вас поддержать и успокоить.